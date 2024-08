LIVE Pentathlon moderno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Malan e Cicinelli cercano la rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

11.49 Per il momento è tutto amici di OA Sport, a più tardi! 11.47 Alle 13.30 c'è la seconda semifinale femminile. Alle 17.30 la finale maschile. 11.44 Per Bryson c'è anche il record olimpico. Queste le nove qualificate: 1 Gran Bretagna GBR BRYSON Kerenza 300 230 4 269 599 1402 Q OR 2 Italia ITA MICHELI Elena 300 220 4 289 588 1401 Q 3 Italia ITA SOTERO Alice 300 185 8 290 618 1401 Q 4 Repubblica di Corea KOR SEONG Seungmin 293 225 0 286 596 1400 Q 5 Gran Bretagna GBR FRENCH Kate 293 240 0 279 586 1398 Q 6 Cechia CZE HLAVACKOVA Lucie 300 205 2 272 616 1395 Q 7 Francia FRA OTEIZA Marie 300 230 2 279 584 1395 Q 8 Egitto EGY ISMAIL Malak 286 210 6 279 610 1391 Q 9 Lituania LTU ASADAUSKAITE Laura 291 205 0 263 630 1389 Q 11.41 Semifinale vinta da una scatenata Bryson, che ha fatto la differenza al poligono.