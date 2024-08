LIVE – Italia-Ungheria 1-0 pallanuoto femminile | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) L’si prepara a sfidare l’nel torneo olimpico di. Il Setterosa, eliminato dall’Olanda ai quarti di finale dei Giochi di, ha vinto la sfida contro il Canada ed è ora in corsa per il quinto posto in classifica. La squadra avversaria delle ragazze di CT Carlo Silipo è l’, nazionale che ha perso contro gli Stati Uniti ai quarti e che ha concluso in terza posizione la fase a gironi. L’appuntamento è al Paris Olympic Aquatics Centre, con il fischio di inizio in programma per le ore 14:00 di sabato 10 agosto. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutto l’incontro, aggiornandovi in tempo reale.