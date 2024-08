LIVE Ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | le Farfalle provano a ripetere Tokyo Bulgaria favorita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella finale del concorso generale a gruppi dialledi2024. Buongiorno e benvenuti alladella finale del concorso generale per gruppi dialledi2024. Si torna in pedana alla Chapelle Arena per l’ultimo giorno di competizioni e si assegna il prestigioso titolo per squadre, con cui calerà il sipario sulla Polvere di Magnesio ai Giochi. Si preannuncia grande spettacolo e un confronto serrato tra le migliori otto compagini del turno di qualifica, pronte a fronteggiarsi a viso aperto per le medaglie. L’Italia ha le carte in regola per sognare il risultato a effetto dopo aver conquistato la medaglia di bronzo con Sofia Raffaeli nell’all-around delle individualiste.