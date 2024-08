LIVE – Germania-Serbia 10-15 | finale bronzo basket maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilindi, sfida valida comeper ildialledi. Dopo la delusione delle rispettive sconfitte in semi, le due formazioni sono pronte a darsi battaglia per garantirsi il terzo gradino del podio. La squadra tedesca ha perso di misura contro la Francia, non riuscendo a completare la rimonta nell’ultimo quarto, dopo un grande avvio a cui i francesi avevano risposto ribaltando il risultato nella parte centrale di match. Jokic e compagni, da canto loro, hanno il grande rammarico di non essere riusciti a battere gli Stati Uniti dopo aver condotto il risultato per quasi 38 minuti di partita. La palla a due è fissata alle ore 11:00 di sabato 10 agosto, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.