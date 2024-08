LIVE Francia-Stati Uniti Olimpiadi Parigi basket in DIRETTA | i padroni di casa sfidano il Dream Team

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:20 Glipuntano ad allungare la striscia di allori nella palla a spicchi, con gli americani vincitori alleininterrottamente da Pechino 2008. LeBron James e compagni hanno però faticato più del dovuto in semifinale per piegare la resistenza della Serbia di Nikola Jokic salita sul terzo gradino del podio dopo il successo di oggi contro la Germania, dopo essere scivolati anche a -16 ma trascinati dai canestri pesanti di Kevin Durant e soprattutto dai 36 punti di uno scatenato Steph Curry. Una curiosità: anche la finale per l’oro del torneo femminile – in programma domani pomeriggio alle 15:30 – sarà tra, con le ragazze statunitensi imbattute da ben 60 partite alle