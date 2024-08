LIVE Francia-Polonia Finale volley Olimpiadi 2024 in DIRETTA | padroni di casa per il bis polacchi per un sogno atteso 48 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladelladel torneo di pallavolo maschile dei Giochi olimpici di Parigi, di fronte. La storia olimpica di queste due nazionali che oggi si trovano di fronte per giocarsi il titolo delmaschile nella pallavolo, è per certi versi simile. Sia francesi chehanno giocato fino a oggi una solaolimpica e l’hanno vinta, laa Montreal 1976, laa Tokyo 2021, un titolo che qualcuno definì casuale ma che invece è stato uno dei momenti apicali di un ciclo straordinario per iltransalpino. Perè stato un crescendo il torneo di Parigi, qualche balbettio nel girone preliminare e poi due successi convincenti, sofferti ma assolutamente meritati ad aprire la strada verso questa fantasticache promette spettacolo ed emozioni.