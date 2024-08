LIVE – Francia-Polonia 0-0 1-1 | finale oro volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Latestualediper l’oro didelledi. Dopo laper il terzo posto in cui gli Stati Uniti hanno superato l’Italia di Fefé De Giorgi, è tempo di finalissima per scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio. I padroni di casa guidati dal tecnico italiano Andrea Giani, dopo aver steso in semiproprio l’Italia, tornano in campo per vincere ancora davanti al proprio pubblico e fare bis di titoli dopo il successo di Tokyo 2020. Serve però una grande prestazione per fermare i polacchi di Nikola Grbic, Campioni d’Europa in carica, che si sono assicurati una medaglia superando gli Stati Uniti al tie-break ed ora non vogliono certo fermarsi sul più bello. Chi si aggiudicherà la vittoria e conquisterà la medaglia d’oro? L’appuntamento è per le ore 13.