LIVE – Finale maschile pentathlon moderno Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Latestualedelladidelledi. L’Italia ci crede in qualche gioia in questa penultima giornata di Giochi. Sia Giorgio Malan che Matteo Cicinelli hanno disputato delle grandi semifinali, piazzandosi rispettivamente in quarta e settima posizione nel ranking complessivo. Oggi ci si gioca le medaglie. Si preannuncia grande spettacolo: l’appuntamento è per le ore 17:30 di oggi, sabato 10 agosto. Si inizia con l’equitazione, poi il bonus round di scherma, il nuoto e infine la laser run. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedellae didei Giochi Olimpici diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.