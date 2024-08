LIVE Brasile-Stati Uniti 0-0 Olimpiadi Parigi calcio femminile in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi tutta la notizia su oasport

17.53 Partita divertente anche senza reti, gli USA soffrono la pressione dei brasiliani ma il portiere americano salva due gol praticamente fatti. A tra poco per il secondo51?il0-0. 49? Ultima azione delin fase offensiva. 47? Naeher compie un miracolo clamoroso sul colpo di testa a botta sicura di Gabi. 45? Ci saranno sei minuti di recupero. 43? Tra poco la segnalazione del recupero. 41? Partita che può essere sbloccata da una giocata di un singolo. 39? Tiro sbilenco dii Ludmila dalla distanza. 37? Cross di Gabi che trova l'americana Fox che anticipa il colpo di testa a botta sicura di Ludmila. 35? Smith dalla fascia sinistra mette in mezzo il pallone, Lorena anticipa qualsiasi altro giocatore.