LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la prova di boulder

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15ilcon la coreana Seo. 10.05 Si parte tra 10 minuti al sito d’di Bourget. 09.55 Si partirà alle ore 10.15 con le quattro prove diche getteranno poi le basi per il lead delle 12.35 al termine del quale sarà definita la graduatoria finale della specialità. A partire con i favori del pronostico sarà indubbiamente la slovena Janja Garnbret, per le medaglie potrebbe invece essere lotta serrata con la giapponese Ai Mori e l’austriaca Jessica Pilz in pole, ma occhio anche alle due statunitensi Brooke Raboutou e Natalia Grossman. 09.50 Si assegnano le ultime medaglie dell’in Francia con ile lead femminile dove non saranno presenti atlete azzurre al via.