LIVE – Arnaldi-Davidovich Fokina 4-6 7-65 3-0 ret terzo turno Masters 1000 Montreal 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi, sul cemento canadese. Dopo che la pioggia non ha permesso la disputa del match venerdì, oggi ci si riprova. Le condizioni meteo dovrebbero essere buone e allora il tennista ligure prova a conquistarsi per la prima volta in carriera un posto nei quarti di finale di un torneoha vinto due belle partite sui russi Safiullin e Medvedev, ma il match è assolutamente aperto e tutto da giocare. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sul Court 9 dalle 17.00 ore italiane.