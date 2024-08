Lillestrom-Molde domenica 11 agosto 2024 ore 19 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 10 agosto 2024) Posticipo del diciottesimo turno di Eliteserien norvegese che vede ilopposto alquarta forza del campionato. I gialloneri continuano a non vincere e sono scivolati in classifica, con la zona retrocessione distante appena 3 lunghezze. Neppure il cambio di guida tecnica ha giovano con l’allenatore ad interim Asterhed che per il momento ha ottenuto un punto in 2 gare. La squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e