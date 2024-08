Lega Vannacci a Pontida | Condivido i valori nessun motivo per andare altrove

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 10 agosto 2024) "Sono contento di essere per la prima volta sul sacro suolo" "Il mio posto in questo momento è nella, sono stato fatto eleggere dallastessa che mi ha presentato nelle sue liste". Così l'europarlamentare dellaRoberto, in colmento con Stasera Italia dalla festa della. "Sono per ora indipendente,