Le armi e le tattiche con cui Hamas combatte e resiste a Gaza

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di sabato 10 agosto 2024) Dopo il 7 ottobre, le forze israeliane hanno iniziato ad avanzare all’interno della Striscia di. Questo movimento era atteso dai palestinesi, che si erano preparati per un combattimento di guerriglia nel proprio territorio. L’esercito israeliano, trovandosi di fronte a tecniche di combattimento per le quali non era preparato, si è trovato in difficoltà. Nonostante Lee lecon cuiInsideOver.