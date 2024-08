L’arte accende le strade Performance musica e balli sotto le stelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Tutto è pronto per l’edizione numero 33 del Festival internazionale di arti performative, circo-teatro,‘Di strada in strada’, organizzato dalla Pro loco e dal Rias e in calendario da domani a giovedì a Spinello, Corniolo e Santa Sofia. La 33ª edizione ha come tema ’Incandescenti eccezioni’. E si parte con ‘l’assaggio’ di Spinello, uno dei centri più importanti del comune bidentino posto a 850m sul livello del mare e da cui si possono ammirare ampi panorami sull’appennino e verso il mare Adriatico. Spinello è intenzionata a bissare il successo delle precedenti edizioni che hanno visto giungere in paese oltre 2000 persone per ifino a tarda notte nella vecchia chiesa di S.