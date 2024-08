La storia della moda le bio di Prada e di Fiorucci La style evolution di Taylor Swift e la carriera di Carolyn Bessette nella New York anni ' 90 Rigorosamente su carta per rilassarsi meglio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 10 agosto 2024) I giorni centrali di agosto sono il momento più rilassante dell’anno. Mentre il fashion radar si rigenera prima di tornare all’agenda vorticosa di settembre, per ottenere il massimo dalla pausa di evasione non c’è niente didei libri dipiccoli in formati tascabili da leggere nell’Estate 2024.