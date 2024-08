La musica classica fa bene all’umore ecco cosa succede nel cervello

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 10 agosto 2024) (Adnkronos) – Che si tratti di Bach, Beethoven o Mozart, è ampiamente riconosciuto che lapuò influenzare positivamente l'umore. In uno studio pubblicato sulla rivista 'Cell Reports', un team di scienziati in Cina ha utilizzato misurazioni delle onde cerebrali e tecniche di imaging neurale per mostrarenele come queste