La montagna può curare la ferita interiore

(Di sabato 10 agosto 2024) In Valchiusella, un festival propone meditazioni e riflessioni intime in un paesaggio incontaminato. Quest’anno era dedicato ai padri che non ci sono più. C’è chi si è commosso e non ce l’ha fatta a parlare, ma questo ricordo ristoratore ha fatto bene a tutti.