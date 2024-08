Intrigo a Malta film su Rai 1 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 10 agosto 2024) Questa sera, sabato 10 agosto 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il, uncontro la mafia in occasione della Giornata della Legalità. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.Chloe, una giornalista di viaggi, si reca acon il suo team per documentare la riapertura di un lussuoso hotel. Quello che doveva essere un soggiorno di lavoro si trasforma in un incubo quando Chloe diventa testimone di un omicidio avvenuto proprio all’interno dell’hotel. Insieme a un agente dell’FBI, Chloe si troverà coinvolta in una pericolosa indagine, cercando di scoprire la verità dietro questo misterioso assassinio. Mentre si addentrano sempre più nel cuore di una rete di intrighi e segreti, i due protagonisti si renderanno conto di essere sempre più vicini al pericolo.