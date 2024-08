Incredibile Tamberi | dall’ospedale alla pedana passa i 217 metri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2024), sta provando i salti. Il suo ingresso allo Stade de France con le braccia larghe come un Cristo in croce. Si batte il petto a pugni. Inizia la gara. L’azzurro salta i 2,17. Li supera invece Sottile al primo tentativo. Gianmarcoha tenuto in apprensione l’Italia dopo un secondo calcolo renale che lo ha messo questa notte ko. La sua partenza per Parigi era stata ritardata di qualche giorno per lo stesso problema, ma alle qualificazioni di salto in lungo è riuscito a raggiungere un posto in finale.si allena allo Stade de France dopo le dimissioniOggi hato 10 ore in ospedale, scrivendo poi su Instagram: «Sonote 10 ore e la colica renale ancora non èta. Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro.