Immissioni in ruolo docenti 2024 in Lazio | avvio fase 1 chi è convocato e da quali graduatorie

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 10 agosto 2024)indel personale docente per l'anno scolastico/25: l'USRha predisposto tutto il materiale per l'della1, che coinvolge gli aspiranti di GaE e concorsi. Ai convocati (in numero superiore rispetto ai posti disponibili) viene chiesto di indicare l'ordine di preferenza di posto e delle province. L'articoloinin1, chi èe da