Immissioni in ruolo docenti 2024 FASE 1 | come si sceglie la provincia VIDEO TUTORIAL AGGIORNATO con AVVISI USR

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 10 agosto 2024) Sono state avviate leindel personale docente per l'anno scolastico/25: gli USR, in base al contingente assegnato dal Ministero con la tabella A al decreto n. 159/, ripartiscono i posti tra le graduatorie utili di assunzione per coprire il più ampio numero di posti vacanti. Le operazioni si svolgono con date diversificate per regione (ma comunque in questi giorni e nei prossimi), e prevedono due FASI (1 scelta2 scelta sede). L'articoloin1:silaconUSR .