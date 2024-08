Il van Gogh di Liz Taylor e l’ambiguo mercato delle opere rubate

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 agosto 2024) Secondo alcune stime il«nero» dell’arte, relativo cioè adi provenienza illecita, ha un valore di ben oltre sei miliardi di euro all’anno. Per avere un’ideadimensioni, si pensi che la Gioconda di Leonardo è assicurata dal Louvre per circa ottocento milioni di euro, il che significa che è come se sulillegale dell’arte si vendessero ogni anno più di otto quadri di valore pari alla Monna Lisa. O, se si vuole, venti con un prezzo uguale a quello di Nafea Faa Ipoipo (Quando ti sposi?) di Paul Gauguin, tra i quadri più costosi venduti in tempi recenti, passato di mano per circa trecento milioni di euro in una transazione privata nel 2015.