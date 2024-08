Il Sole 24 Ore anticipa il piano del governo per i balneari Mappatura da rifare per tutti proroga della concessioni fino a fine 2025

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilprova a mettere una pezza al pasticcio delle. Secondo quantoil quotidiano24 Ore, si lavora ad unda sottoporre alla Commissione Ue. Viene prevista unadelle, poi, in seguito a una revisionedelle coste, da adottare con decreto del presidente del Consiglio entro il 30 aprile, nelle regioni in cui le spiagge libere risultano inferiori al 25% lesarebberoteal 31 dicembre 2027, in quelle in cui la quota è superiore al 25% lasi estenderebbeal 31 dicembre 2029. È solo alla scadenza di queste date, le vecchiesarebbero messe a gara.