Il Settebello non perdona lo scippo | spalle ai giudici durante l’inno

(Di sabato 10 agosto 2024) Protesta clamorosa per l’errore arbitrale costato il match con l’Ungheria. Malagò (Coni): «Non condivido». Trionfo nel ciclismo su pista, argento nei 10.000 metri, bronzo per ritmica, pesi, salto in lungo e taekwondo.