Il Messina affronta il Crotone in Coppa Italia | è giallo sulla presenza di mister Modica

(Di sabato 10 agosto 2024) La stagione delriparte oggi danella gara valevole per il primo turno eliminatorio didi Serie C. Il clubrosso si presenta ancora sotto la guida del presidente Sciotto in quanto le trattative per la cessione al fondo estero sono ancora ferme al palo. Ma il match si è caricato di ulteriori difficoltà in quantoper “motivi personali” non precisati non dovrebbe essere presente in panchina, venendo sostituito dall’allenatore in seconda Maurizio Miranda. Assenza questa che va ad acuire una situazione societaria già di grande incertezza e crea un impatto significativoprestazione della squadra, che si trova a dover fronteggiare unben più attrezzato dal punto di vista della rosa e con ambizioni importanti in questa stagione.