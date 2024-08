Hoppers | Pixar svela un film sullo scambio di corpi con Jon Hamm Bobby Moynihan e Piper Curda

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024)undicon JonLahato un nuovo grande progetto venerdì sera al D23 Expo con la promozione di ““, una storia didiinterpretata da Jon. La storia segue una giovane ragazza, Mabel, che può trasferire la sua mente in un castoro robot con l’obiettivo di andare sotto copertura nel regno animale. Finisce per fare amicizia con un castoro regale, Re Giorgio, e per unire gli animali per contrastare i piani di un promotore immobiliare. L’uscita delè prevista per la primavera del 2026., vincitore di un Emmy per “Mad Men” e candidato quest’anno per “Fargo” di FX, darà voce a un sindaco avido di progetti di sviluppo., che dà la voce a Mabel, è un ex attore di Disney Channel che è apparso in diversi episodi della serie “A.N.