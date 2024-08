Grave incidente nel Bresciano | 10 persone ferite tra cui quattro bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Diecisono rimastein unavvenuto sabato mattina in via Rinaldini a Vestone, in provincia di Brescia. Coinvolti anche due bimbi di 2 e 3 anni e due bambine di 10 anni. Alcuni feriti sono gravi, ma nessuno sembra in pericolo di vita. L’allarme è arrivato all’Agenzia regionale di emergenza urgenza intorno alle 11.30 e in via Rinaldini, all’altezza del civico 23, sono arrivateambulanze, un’automedica e, in un secondo momento, anche l’elisoccorso di Brescia, che ha trasportato uno dei feriti in codice giallo all’ospedale Poliambulanza. Ci sono almeno altre trein codice giallo. Non è chiaro, al momento, il numero di veicoli coinvolti, né la dinamica dell’. Dalle prime ricostruzioni però sembra che tutto sia originato dal ribaltamento di un mezzo. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Brescia.