Grande Fratello Cesara Buonamici sarà opinionista nella prossima stagione? Parla lei e toglie ogni dubbio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 10 agosto 2024) Il prossimo 16 settembre ripartirà, su Canale 5, la nuova edizione del, il reality show condotto da Alfonso Signorini. In attesa dell’inizio della diciottesima edizione del format targato Endemol Shine Italy, sono emersi i nomi di alcuni dei nuovi inquilini della Casa più spiata d’Italia. Enzo Paolo Turchi, Shaila Gatta e Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo (volti dell’undicesima edizione di Temptation Island) potrebbero varcare la Porta Rossa di Cinecittà. Così come Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, note per aver partecipato al varietà di Gianni Boncompagni Non è la Rai. A loro, si uniranno con molta probabilità Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. Inoltre, Rebecca Staffelli tornerà nelle vesti di ‘esperta dei social’.