Gosens Atalanta il tedesco si propone ai nerazzurri Cosa manca per la fatidica FUMATA BIANCA?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 10 agosto 2024)siall’. Ritorno possibile e quelle che saranno le prossime mosse di calciomercato da parte deiL’è ancora in costruzione, soprattutto per quanto concerne quella fascia sinistra che ha bisogno sicuramente di qualche colpo in entrata. Bakker si sta comportando bene, ma ad oggi per Gasperini non basta. Nel mezzo anche