Giovanni Simeone chi è l’attaccante della SSC Napoli

(Di sabato 10 agosto 2024)è un talento argentino che gioca in Serie A con il. È nato a Buenos Aires nel 1995. È il figlio di Diego, allenatore, e Carolina Baldini, mo. Si chiama “El Cholito”. Ha iniziato con il River Plate e poi è andato in Europa. Ha giocato per Genoa, Fiorentina, Cagliari e Verona. Nel 2022 è arrivato al. Daè diventato un giocatore importante. Ha segnato gol importanti sia in campionato che in Champions League. È un attaccante versatile, che può giocare sia come punta che come esterno. Biografia e Carrieraè nato a Buenos Aires il 5 luglio 1995. È figlio di Diego, allenatore dell’Atlético Madrid, emoCarolina Baldini. I suoi fratelli, Gianluca e Giuliano, sono anche calciatori.è conosciuto come “El Cholito”, un diminutivo del soprannome del padre.