Giochi; alto Tamberi fuori a 227m

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 10 agosto 2024) 19.54 Dura pochi salti la finale dell'di Gianmarco. L'oro di Tokyo, colpito da colica renale nella notte (dopo un analogo problema che lo aveva colto alcuni giorni fa), è in grande difficoltà e lo si vede da subito: 2,22m saltati solo al terzo tentativo. Poi tre errori a 2,27m (misura che non aveva raggiunto già in qualifica). Per il marchigiano 11° posto. Va avanti Stefano Sottile, che ha saltato tutte le misure fino a 2,27m al primo tentativo ed è in testa a pari merito con altri tre atleti,