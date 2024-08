Giani | Accolte oltre 13mila domande per ' Nidi gratis' è bandiera politiche educative Toscana

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) (Agenzia Vista) Firenze, 10 agosto 2024 Sonoleper il contributo '' accettate dalla Regione. Il contributo medio assegnato a ciascuna famiglia è di 2.802 euro. "Il progetto '', fortemente voluto dalla Regione, è divenuto una sorta didelle nostre- ha commentato il presidente della Regione Eugenio- Nell'anno scolastico 2023/24 questo progetto ha dato la possibilità a12mila famiglie con Isee inferiore a 35.000 euro di mandare il proprio figlio o figlia al nido. Il nuovo bando, valido per l'anno scolastico 2024/25, ha esteso questa possibilità a mille bambini in più, conaccettate. A settembre il bando sarà nuovamente aperto, dando modo di partecipare anche a chi, per varie ragioni, non ha fatto ancora in tempo a cogliere questa opportunità.