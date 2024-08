Gaza Hamas | 100 morti in raid su scuola Israele | Era nascondiglio terroristi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2024) (Adnkronos) – Almeno 100 persone sono state uccise e altre decine sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano contro unadiCity, secondo quanto dichiarato da fonti mediche e di sicurezza nel territorio palestinese. L’ufficio stampa del governo controllato daha dichiarato che l’esercito israeliano ha attaccato la, utilizzata come rifugio per gli sfollati, durante le preghiere del mattino. L’informazione è stata verificata in modo indipendente.L’esercito israeliano (Idf) dal canto suo ha dichiarato di aver colpito i militanti diche “operavano nellaAl-Taba’een e vicino a una moschea a Daraj Tuffah, che serve come rifugio per i residenti diCity” e che il centro “serviva comeper ie i comandanti di”.