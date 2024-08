Firenze nella battaglia Un filmato amatoriale inedito | il racconto del giorno della liberazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Immagini che parlano da sole, come dagherrotipi sbiaditi che però illustrano in maniera forte e chiara le angosce, le paure e le speranze di una città che, nel bene e nel male, non si arrende mai, nemmeno all’infuriare dei combattimenti.