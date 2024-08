Fanno saltare il bancomat salutano e fuggono con i soldi VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 10 agosto 2024) AGI - All'alba una banda, composta da tre persone, ha fatto esplodere ildella filiale della Bnl di Trani, in via Aldo Moro. Due banditi, col volto travisato da una bandana, sono scesi dall'auto, una Seat Cupra scura, e hanno posizionato l'esplosivo. Saltato lo sportello, sono riusciti a recuperare il denaro, ancora in fase di quantificazione, per poi scappare a bordo dell'auto di grossa cilindrata, dove li attendeva il loro complice, verso via Margherita di Borgogna. Il colpo è avvenuto in una manciata di secondi, ma pare che i due malfattori non abbiano mancato di salutare i cittadini che si sono affacciati ai balconi, svegliati dall'esplosione.