Everton-Roma De Rossi | Vedo caratteristiche che mi piacciono Bene per 60 minuti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) “Iniziamo ad essere una squadra che hache a me. Abbiamo lavorato tanto, con tanta intensità. Siamo contenti sia del lavoro dei ragazzi che della struttura che ci ha ospitato. Se siamo corti come nel primo tempo, puliti nel possesso palla e bravi a riattaccare lo spazio possiamo essere fastidiosi per chiunque perché abbiamo giocatori diversi tra loro”. Lo ha detto l’allenatore della, Daniele De, ai microfoni ufficiali del club, subito dopo il pareggio per 1-1 contro l’a Goodison Park. “Ieri hanno fatto un allenamento mettendo in pratica tutto quello che avevo chiesto. Già da lì avevo avuto sensazioni buone, l’abbiamo preparata come fosse una partita di campionato, il livello qui è alto.