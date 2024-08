E se alla prossime Olimpiadi sostituissimo gli arbitri con l’intelligenza artificiale?

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 10 agosto 2024) Per gran parte della storia dello sport il compito di arbitrare è stato nelle mani di esseri umani. Nel tempo, tecnologie come i replay istantanei hanno fornito agliinformazioni utili per prendere le loro decisioni. Decisioni spesso contestate, tanto che molti suggeriscono di rivolgersi sempre più spesso ai software.