Deboli e paurosi | Nadia Urbinati spara a zero contro la destra

(Di sabato 10 agosto 2024) "C'è il timore, nella cultura di questa, delle confusioni sessuali e di genere":lo ha detto in collegamento con Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, a proposito delle polemiche degli ultimi giorni sul caso di Imane Khelif, pugile algerina intersex vincitrice dell'oro nella boxe alle Olimpiadi di Parigi. La scrittrice, allora, approfitta del tema per attacca il centro: "Non so perché siano cosìrispetto al mondo umano, che è anche indefinito nelle sue possibilità e nelle sue scelte". "Un fatto interessante e preoccupante - ha poi aggiunto la- è il loro tentativo di definire cosa è uomo e cosa è donna al di là delle questioni scientifiche, biologiche e anagrafiche. Questo aspetto di interferenza sulla vita delle persone mi disturba parecchio".