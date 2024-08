Dal D23 il trailer ufficiale di Musafa | Il Re Leone

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 10 agosto 2024) La convention D23 è stata questa notte teatro del rilascio deldi: Il Re, il film in arrivo al cinema dal prossimo dicembre. Il film, come oramai noto, porterà indietro molti volti noti dell’originale, chiaramente nelle loro versioni più giovani. Farà un enorme salto alle origini della nascita del mito diper poi introdurre il nuovo re “Simba”. Sarà riutilizzata ancora una volta la tecnica del CG Fotorealistico già utilizzata nel film del 2019 con animali veri. Sul palco del D23 ha presenziato il regista Barry Jenkins, le cui parole hanno introdotto il lancio del nuovo: “Come tutti voi, ‘Il Re’ ha lasciato un segno indelebile su di me.