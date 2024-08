D23 | un primissimo sguardo a Lilo & Stitch in live action

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 10 agosto 2024) Durante il panel Disney Pictures dell’annuale D23 è stata mostrata questa notte una piccola anticipazione dain versione. Il film verrà realizzato, come noto, con un mix di riprese ine digitale, proprio come già avvenuto per prodotti simili quali “Lilli e il Vagabondo“, con cui condividerà anche l’entità “non altissima” del budget. Diversamente dalle notizie che circolavano in passato,esordirà al cinema (quindi non su Disney+), a partire dal 2025 (non è stata rivelata una data precisa). Durante la presentazione, infine, è stato offerto un primoal simpaticissimo a “Esperimento 626” in computer grafica. Experiment 626 has entered the chat! TheAndis coming only to theaters in Summer 2025! pic.twitter.