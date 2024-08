D23 | presenti anche Daredevil Born Again e Ironheart

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 10 agosto 2024) Il panel Marvel Studios del D23 ha dato spazio, tra le altre cose, a, due attesissime serie tv in arrivo su Disney+. Sul palco della famosa convention Disney sono saliti i membri principali del cast di Daredevi, ovvero Charlie Cox, Jon Bernthal, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll ed Elder Henson. Gli attori hanno presentato al pubblico presente un primo teaser della serie, che al momento non verrà reso disponibile per la rete. La serie tv, o meglio la prima stagione, esordirà su Disney+ a partire dal mese di marzo del 2025. La narrazione, da quanto si apprende, partirà direttamente dalle sequenze finali di Echo (qui la nostra recensione), con Kingpin in corsa per diventare sindaco., cosa sappiamo La serie vedrà come showrunner Dario Scardapane, mentre Justin Benson e Aaron Moorhead saranno nel team di regia.