D23 | lo splendido trailer di Biancaneve in live action

(Di sabato 10 agosto 2024) Tra gli eventi più attesi della convention D23 non poteva mancare quello dedicato al nuovoin. Il nuovo film è stato presentato in occasione della porzione dedicata ai cartoon classici re-immaginati in(di questa porzione ha fatto parte anche Lilo & Stitch). Durante la presentazione è stato rilasciato l’emozionante teaser, con “” interpretata per l’occasione dalla lanciatissima Rachel Zegler, e la “Strega Cattiva” da un’inedita Gal Gadot. Il film è stato diretto come noto da Marc Webb (The Amazing Spider-Man). Durante il panel, “Snow White” (il titolo ufficiale) è stato descritto come “un musicalche reimmagina il classico film del 1937“, ed in effetti dalle sequenze del teasersi capisce anche il perchè.