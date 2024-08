D23 | dall’universo Star Wars il trailer di Skeleton Crew

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 10 agosto 2024) La saganon poteva che far parte della convention Disney “D23“. Quale occasione migliore per presentare al mondo. La nuova serie in live action ambientata nell’universo, in arrivo su Disney+ dal 3 dicembre, è stata presentata al pubblico attraverso il rilascio del primo emozionante teaser, in cui è possibile ammirare finalmente Jude Law. L’attore ha presenziato sul palco del D23 affermando “sono innamorato dida quando ho dieci anni. Il bello di questa serie è che è raccontata dal punto di vista dei bambini.”(qui le immagini ufficiali) seguirà le avventure di quattro bambini e della scoperta sconvolgente sul loro pianeta natale che li porta a perdersi in un viaggio misterioso in una galassia pericolosa e sconosciuta. Preparatevi ad una nuova avventura.Guardate ildi #