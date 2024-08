Cgil 2 500 lavoratori a rischio in più nei tavoli al Mimit

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) "Con il dato aggiornato all'8 agosto sono 2.547 iche si aggiungono ai dati che avevamo denunciato a gennaio" quando laaveva indicato in 58.026 il numero deicoinvolti da crisi industriali per le quali sono apertial ministero delle Imprese. Lo indica all'ANSA Pino Gesmundo, segretario confederalecon delega a politiche industriali e energetiche, infrastrutture e trasporti, aree di crisi. "Altri 120mila anei settori in crisi per la gestione delle transizioni o riconversioni produttive. E si aggiungono le crisi regionali: solo suidi Puglia e Veneto ulteriori 32mila". E la prospettiva è allarmante: per esempio, "l'anticipazione al 2025 della chiusura delle centrali Enel a carbone di Civitavecchia e Brindisi produce circa tremila esuberi nell'indotto".