Carambola tra 8 auto | 12 feriti Autostrada nel caos e traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 10 agosto 2024) Un incidente, che ha coinvolto otto, è avvenuto nel tratto a tre corsie dell'strada A4 tra Meolo e San Donà (nel Veneziano, non distante dall'uscita di Noventa), in direzione Trieste al chilometro 424 poco prima delle 9 di oggi, sabato 10 agosto. Ilè attualmente bloccato per