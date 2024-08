Campi a fuoco un appartamento nella notte | tre persone intossicate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Firenze, 10 agosto 2024 - Momenti di paura in via Sestini aBisenzio dove, ieriè divampato un incendio in un appartamentino. Una famiglia evacuata e ricoverata in ospedale - padre 50 anni, madre 42 anni e figlio di 13 anni - e un abitazione al momento non utilizzabile. Questo il bilancio del rogo in via Sestini. È successo verso le 4. Sono stati tutti ricoverati con codice giallo per intossicazione da fumi della combustione. I genitori sono stati portati dal 118 a Careggi, il ragazzo al Meyer. Le fiamme si sono sviluppate nel vano cucina ma poi i fumi si sono sparsi nell'intera abitazione, posta su due piani. Sono intervenuti i vigili delcon due squadre e tre automezzi, che hanno operato per spengere l'incendio. L'al momento non è utilizzabile.