Calendario atletica oggi orari Olimpiadi 2024 | programma sabato 10 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024)10proseguono le gare dileggera alledi Parigi. Penultima giornata di gare per quanto riguarda la Regina degli Sport in questa edizione dei Giochi, si assegneranno ben nove titoli e ci sarà da divertirsi con maratona maschile, salto in alto maschile, 800 metri maschile, tiro del giavellotto femminile, 100 ostacoli, 5000 metri maschile, 1500 metri femminile, 4×400 maschile, 4×400 femminile. L’Italia si gioca la carta pesantissima di Gianmarco Tamberi. Il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa non è però al meglio della condizione fisica: riuscirà a tirare fuori la zampata di cui è sempre capace? Il fuoriclasse marchigiano sogna l’impresa: diventare il primo saltatore in alto della storia a vincere due titoli a cinque cerchi.