Caldo record anche di notte | meteo weekend

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 10 agosto 2024) Nelladi San Lorenzo le temperature minime non scenderanno mai sotto i 20°C in pianura Mari tropicali e notti super tropicali: ecco il nuovo clima italiano. Nelladi San Lorenzo le temperature minime non scenderanno mai sotto i 20°C in pianura, rendendola tropicale. Addirittura, in alcune città di pianura la temperatura minima non