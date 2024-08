Calciomercato Napoli Manna | Osimhen ha chiesto la cessione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilè in campo per la partita di Coppa Italia contro il Modena in un match di preparazione anche all’esordio in campionato. Prima del match sono arrivate importanti indicazioni sul. “La situazione è chiara, Victor hadi andare via e già l’anno scorso c’era una situazione in essere: noi siamo tranquilli, perché abbiamo in rosa i ragazzi per sostituirlo.è un giocatore forte ma vogliamo dare integrità al gruppo e preferiamo tutelare la creazione del gruppo squadra. Poi vedremo quello che succederà nei prossimi 20 giorni”. Così il direttore sportivo delGiovanni, al microfono di Italia 1. Il sostituto “Lukaku? E’ un giocatore del Chelsea e con Raspadori e altri in rosa siamo tranquilli. Potrebbe arrivare un giocatore offensivo ma non è detto che sia Lukaku.